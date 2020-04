Trasportava su un autocarro 113mila euro in contanti: denunciato per riciclaggio

Un 50enne romano è stato denunciato per riciclaggio dopo che è stato fermato dalla polstrada su un autocarro vicino ad Arezzo. Sopra la cabina di guida ed all'interno di un pannello di plastica, sono state ritrovate 17 mazzette di banconote di vario taglio in euro per un ammontare complessivo di 113.960 euro. Il 50enne ha affermato di non sapere niente del denaro spiegando che il mezzo lo aveva preso a noleggio. Soldi e veicolo sono stati sequestrati.

Tutte le notizie di Arezzo



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00