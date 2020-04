Trasportavano 10mila mascherine prive di certificazione: denunciati

Un furgone con targa ungherese è stato fermato dalla polstrada sull'A1 nei pressi di Arezzo. Due uomini, italiani, un un 30enne campano ed un 50enne pugliese, stavano trasportando 10.000 mascherine chirurgiche provenendo da Napoli e diretto verso il nord. I due hanno spiegato di avere un'azienda in Ungheria del settore alimentare e di essersi convertiti alla produzione di mascherine, ma che il compratore, a Napoli, aveva rifiutato di pagarle, quindi le stavano riportando indietro. Gli accertamenti hanno però accertato che si trattava di mascherine con falsa certificazione. Le mascherine ed il furgone sono stati sequestrati e i due denunciati per frode in commercio.

