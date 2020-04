Tre denunce, 10 multe e 13 grammi di droga sequestrati: il bilancio dei controlli in piazzale Vittorio Veneto

Tre persone denunciate, dieci multate e 13 grammi di droga sequestrati. È questo l'esito dell'intervento congiunto effettuato oggi pomeriggio dalla Polizia Municipale e dalla Polizia di Stato, coordinato dalla Questura di Firenze, in piazzale Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, via del Fosso Macinante e via Gabbuggiani (ex stazione Leopolda). Le operazioni sono iniziate alle 15 e sono andate avanti fino alle 18 e fanno seguito agli interventi dei giorni scorsi. Gli agenti hanno denunciato tre persone straniere per violazioni alla normativa sull'immigrazione, l'unità cinofila ha scovato 13 grammi di hashish nei giardini limitrofi alla linea tranviaria con sequestro della droga recuperata. Nel corso dei controlli sono state sanzionate dieci persone per quanto riguarda le misure di contenimento previste dall'emergenza Covid-19: sette per assembramento e tre per il mancato utilizzo della mascherina obbligatorio sulla base dell'ordinanza regionale.

