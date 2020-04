Ubriaco alla guida e in giro senza motivo: denunciato 50enne

Nella serata di domenica la pattuglia del Distaccamento Polstrada di Bagni di Lucca ha controllato un’autovettura Mercedes di colore grigio con a bordo due uomini che transitavano lungo viale Carducci, circonvallazione di Lucca. Alla guida vi era un 50enne nato in Romania e residente in Italia mentre il passeggero era un connazionale anch’egli cinquantenne.

I due non hanno fornito alcuna motivazione per aver lasciato il rispettivo domicilio violando pertanto il decreto ministeriale. Inoltre il conducente, sottoposto all’etilometro, risultava avere un tasso alcoolemico di 2,43 g/l, di gran lunga superiore al limite massimo consentito per la prima prova, rifiutandosi di effettuare la seconda prova, come imposto dalla normativa di riferimento.

I poliziotti hanno denunciato il conducente per la guida in stato di ebbrezza accertata sintomatologicamente e per il rifiuto di effettuare la seconda prova. Inoltre entrambi sono stati multati per la violazione dell’art. 4 D.L. 19/2020 che prevede una sanzione di €. 533, 00 ciascuno.