Uccide figlia di 4 anni e tenta di togliersi la vita: accade nell'Aretino

Un grave caso di violenza nell'Aretino, a Levane di Montevarchi. Un uomo ha ferito a morte la figlia di 4 anni con un coltello che le ha trafitto la gola. Poi il 39enne ha tentato di togliersi la vita buttandosi in un pozzo. L'uomo, originario del Bangladesh, non ha perso la vita ed è in fase di recupero. Nel tragico fatto è rimasto ferito con piccole escoriazioni anche il fratello di 12 anni. La madre non era in casa, diversamente da quanto inizialmente appreso: adesso è sotto choc. Un vicino ha dato l'allarme. Non sono chiari i motivi dell'aggressione. Sul posto i carabinieri e il 118. Dopo il recupero l'uomo è stato trasferito all'ospedale della Gruccia, in Valdarno, in codice giallo.

