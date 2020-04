Vivi la Vita onlus dona mille euro al Comune di Pescia

Una donazione importante, pari a 1000 euro, è arrivata in queste ore sul conto corrente creato dal comune di Pescia per la solidarietà alimentare, con l’intenzione di incrementare i soldi già stanziati dallo stato centrale e dallo stesso ente per l’erogazione di buoni spesa, che a Pescia, in questa prima fase, hanno interessato oltre 600 famiglie.