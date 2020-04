Brian May chiama l'empolese Andrea Pellegrini per 'dirigere' una canzone-tributo ai Queen

Non tutti riescono nella vita a incontrare e a lavorare con i propri miti d'infanzia. Ma tra chi ce l'ha fatta abbiamo un caso proprio in zona. Si tratta di Andrea Pellegrini, fonico empolese che nel corso degli anni ha calcato palchi internazionali, da sempre appassionato dei Queen. La sua esperienza e la sua carriera l'ha portato a lavorare fianco a fianco con uno dei giganti della musica, il chitarrista dei Queen Brian May. La scorsa estate fu chiamato a 'dirigere' i concerti dei Beach Boys e dei Queen a Villa Bibbiani, per il compleanno della moglie di un medico-magnate texano.

Da quell'evento, l'amicizia con il chitarrista noto per la sua Red Special perdura nonostante i km di distanza e l'isolamento da coronavirus. Infatti è stato chiamato a fare il sound engineer per la band The Classic Rock Show, in una cover a distanza di Hammer to Fall dei Queen. Non poteva mancare il 72enne pilastro della band capitanata dalla leggenda Freddy Mercury, il tutto sotto la regia di Pellegrini. Inutile dire che il video ha raccolto migliaia di visualizzazioni.

"Sono felicissimo di aver accettato la sfida lanciata da Brian May assieme ai miei carissimi amici del "Classic Rock Show". È stato divertentissimo missare questo brano eseguito da questi bravissimi performers e da 'sua maestà' in persona. Si, ho fatto delle piccole citazioni a tema Queen nelle mie parti per i fan più accaniti dei Queen, come lo sono io. Casse o cuffie sono altamente consigliate", commenta 'il Pelle' sulla sua pagina Facebook, con un hashtag che è tutto un programma: #rockingthequarantine.

Elia Billero