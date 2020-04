Asfaltatura a Comeana, intervento in ultimazione

Proseguono i lavori di risistemazione del tratto stradale che attraversa il centro abitato di Comeana. L’intervento, che rientra nel piano della manutenzione straordinaria delle strade provinciali, è stato avviato il 10 marzo scorso e ha riguardato circa 700 metri della Sp9 della frazione sita nel comune di Carmignano.

“La Provincia – commenta il presidente Francesco Puggelli – sta mettendo il massimo dell’impegno nel portare avanti i lavori programmati per il 2020. Questo importante intervento da circa 150mila euro di investimenti annunciato a dicembre scorso, ha preso avvio nel rispetto delle tempistiche previste e, nonostante gli adeguamenti necessari per la sicurezza del cantiere e dei lavoratori legati al Covid-19, non ha subìto particolari rallentamenti. E’ assolutamente necessario infatti assicurare la prosecuzione dei cantieri secondo la programmazione che ci eravamo dati prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, ma è ancora più importante tutelare la salute di operai e cittadini. Quando questo difficile momento sarà terminato, non dobbiamo trovarci a dover fare i conti con eventuali ritardi. Per questo, anche in smart working, il lavoro dell’amministrazione prosegue senza sosta secondo gli obiettivi prefissati.”

“Proseguono gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della frazione di Comeana - dichiara il sindaco Edoardo Prestanti -, opere volte a migliorare tutta la viabilità dell’area e a rendere così il paese sempre più sicuro per veicoli e pedoni. Nonostante l’emergenza coronavirus continuiamo a guardare al domani, ovviamente con modalità di lavoro che tutelano la salute di cittadini e lavoratori. Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione con la Provincia”.

La posa dell’asfalto è stata terminata nei giorni scorsi e rimangono da ultimare alcune piccole rifiniture a bordo strada e la segnaletica orizzontale.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa