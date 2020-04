Bella Ciao dal balcone, il PCI Empolese Valdelsa aderisce

La data del 25 aprile unisce tutti gli italiani a difesa della Repubblica fondata sul Lavoro e nata dalla Resistenza. È grazie al sacrificio dei giovani di allora (partigiani, soldati del ricostituito esercito, soldati sovietici che annientarono le orde naziste ricacciandole a Berlino, militari alleati) se in questi 75 anni, pur dovendo subire battute d'arresto e tentativi di restringimento degli spazi democratici parzialmente riusciti, abbiamo potuto vivere in libertà e lottare per conquistarci un futuro migliore senza per questo finire impiccati o fucilati.