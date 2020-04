Bilancio di previsione 2020-22: finanziamento da 50 milioni per nuovo ospedale di Livorno

Con un aumento complessivo dell’entrata e della spesa di 1,23 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro nel 2022, la commissione Affari istituzionali, presieduta da Giacomo Bugliani (Pd), ha licenziato a maggioranza la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e gli interventi normativi ad essa collegati.

La variazione essenzialmente incrementa il livello complessivo dell’autorizzazione all’indebitamento per dare copertura finanziaria ad esigenze di spesa in conto capitale. La somma di 1,23 milioni di euro non è stata impegnata nel 2019 e verrà utilizzata per sviluppare ulteriormente il piano di rinnovamento del patrimonio strutturale e tecnologico delle aziende sanitarie.

Il finanziamento di 50 milioni di euro nell’anno 2022 è invece un contributo straordinario una tantum per la realizzazione del nuovo Ospedale di Livorno, uno degli investimenti più significativi previsti nei prossimi anni nel servizio sanitario toscano. Livorno, infatti, è rimasta l’unica città capoluogo di provincia ad avere un ospedale nel quale la maggior parte degli edifici risale ad oltre 80 anni fa. Una realizzazione stimata complessivamente in 245 milioni di euro, di cui 190 per interventi edilizi. All’Ausl Toscana Nord Ovest sono già stati assegnati quasi 20 milioni, sufficienti a garantire le risorse finanziarie per tutto il 2021, quando dovrebbe essere completata la progettazione esecutiva. L’appalto dei lavori avrà una base d’asta di circa 170 milioni, di cui il finanziamento di 50 milioni sono una prima parte. Gli altri 120 milioni arriveranno dalla quota che spetta alla Regione Toscana dello stanziamento di due miliardi previsto dalla legge di bilancio statale 2020. Tali risorse, tenuto conto dei tempi tecnici, saranno disponibili tra circa un anno. Per consentire all’Ausl Toscana Nord Ovest di espletare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori sarà utilizzato il Fondo sanitario regionale 2022.

Sulle due proposte di legge nel loro complesso i consiglieri Roberto Biasci, Marco Casucci (Lega Nord) e Fabrizio Marchetti (FI) hanno votato contro.

Stella (FI) e Casucci (Lega): "Grazie a centrodestra verbalizzato avanzo bilancio per emergenza Covid-19"

"Grazie al nostro intervento in qualità di membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, è stato messo a verbale che l'avanzo di bilancio dell'Ente venga interamente destinato all'emergenza Coronavirus, che tante difficoltà sta causando in queste settimane ai cittadini toscani. E' un gesto di grande attenzione e sicuramente apprezzato, mai come in questo momento le Istituzioni sono chiamate a dare il massimo per il bene della collettività". Lo affermano il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia) e il consigliere segretario, Marco Casucci (Lega). Una proposta in tal senso era stata avanzata unitariamente dal centrodestra nelle scorse settimane.

"Si tratta di un 'tesoretto' da 2.300.000 € derivante dal rendiconto 2019 - ricordano Stella e Casucci - che potrebbe essere utilizzato per venire incontro ad alcune delle tante emergenze e segnalazioni che ci pervengono in queste ore, da parte di diverse realtà della nostra regione messe in ginocchio dal Covid-19. Rivolgiamo pertanto un appello all'Ufficio di Presidenza e all'assemblea regionale per scegliere, senza ulteriori indugi, i soggetti a cui destinare l'avanzo di bilancio".

