Cantiere A1 A1 Firenze Sud-Incisa, ripartono i lavori: accordo su misure anti-Covid19 tra sindacati e Pavimental

Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Firenze hanno siglato, con Pavimental, un altro protocollo d'intesa di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid19 negli ambienti di lavoro. Dopo quello nel cantiere dell’A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello, questa volta nel cantiere di Firenze Infrastrutture, che realizza il raddoppio dell’autostrada A1 Firenze Sud-Incisa. Nel protocollo vengono rispettate tutte le misure previste dai protocolli sottoscritti a livello nazionale con Mit, Anas e RfI e quelli sottoscritti insieme alle associazioni datoriali per l’edilizia privata, indispensabili alla ripresa delle attività lavorative attuando le condizioni di massima sicurezza sanitaria, e quindi i lavori nel cantiere ripartono.

Il nuovo protocollo contiene le necessarie misure di contrasto al contagio, quali la misurazione della febbre prima di iniziare l'attività, l'mpegno dell'azienda di eseguire tamponi o esame seriologico appena disponibili, il servizio di infermeria attivo 24 ore su 24. Verranno inoltre messi a disposizione dei lavoratori dispenser con detergente per le mani in tutte le aree di cantiere, verrà effettuata la pulizia giornaliera con prodotti disinfettanti, la sanificazione periodica e la ozonizzazione settimanale certificata di tutti gli ambienti (dormitori, baracche, spogliatoi, mensa, uffici). L'azienda metterà a disposizione di tutti i lavoratori settimanalmente un kit con mascherine chirurgiche, schermi visivi, mascherine FFP2, guanti e occhiali.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con questo nuovo accordo, soprattutto per l’impegno sostanziale assunto dalla Pavimental affinché tutte le imprese presenti nel cantiere siano obbligate al rispetto integrale di quanto pattuito. Questo non è un risultato banale e neanche scontato”, dicono i responsabili fiorentini di Feneal Uil, (Laura Zucchini), Filca Cisl (Stefano Tesi) e Fillea Cgil (Marco Carletti). Aggiungono i tre sindacalisti: “Il Protocollo siglato declina in concreto quanto previsto dai diversi protocolli definiti a livello nazionale, realizzando una ripartenza quanto più sicura possibile. Questo accordo dimostra ancora una volta che le organizzazioni sindacali e le aziende sane come Pavimental sono impegnate a non abbassare la guardia sui temi di salute e sicurezza sul lavoro. Siamo unitariamente impegnati affinché il contenuto del Protocollo sottoscritto venga replicato tutti i luoghi di lavoro del settore delle costruzioni”.

Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze