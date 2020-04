Cantieri smart, conclusi gli interventi per tre scuole di Lamporecchio

L’amministrazione comunale di Lamporecchio rende noto che sono stati ultimati tre importanti interventi eseguiti presso due plessi scolastici, cofinanziati con contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia nell’ambito dei bandi “Cantieri Smart” degli anni 2017 e 2018.

I contributi assegnati sono stati utilizzati per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico delle scuole dell'infanzia di San Baronto (€. 101.515,00) e di Borgano (€. 42.000,00) e per i lavori di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di Borgano (€. 10.000,00).

Sono state risorse fondamentali che hanno permesso di sostenere i costi per l’adeguamento alle norme antisismiche delle due strutture scolastiche e di massimizzarne l’efficienza dal punto di vista energetico. Come disse infatti, nel 2017, il Sindaco Torrigiani: “Grazie a questi lavori potremo ridurre i costi di energia elettrica e metano, e diminuire notevolmente anche le emissioni, con benefici non solo economici ma anche per la salvaguardia dell'ambiente”.

Nello specifico la scuola dell’infanzia di San Baronto e’ stata oggetto di un intervento di adeguamento sismico che ha interessato, mediante opere di consolidamento strutturale che ne hanno diminuito la vulnerabilità, tutte le strutture portanti dell’edificio rendendolo conforme ai requisiti richiesti dalla normativa antisismica.

L’intervento di adeguamento sismico eseguito alla scuola dell’infanzia di Borgano ha riguardato invece esclusivamente la parte originaria dell’edificio, risultando le restanti parti costruite successivamente all’entrata in vigore della normativa sismica, con opere di rinforzo strutturale e l’inserimento di catene in copertura.

Il risultato dell'efficientamento energetico mediante interventi di coibentazione sulla struttura sarà invece, oltre al miglioramento del comfort abitativo dei fruitori della scuola dell'infanzia, la riduzione stimata del 40% dei fabbisogni di energia non rinnovabile oltre ad una sostanziale riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti.

L'Amministrazione comunale non può che ringraziare nuovamente la Fondazione Caript, per l'indispensabile sostegno dato alla nostra comunità.

Fonte: Comune di Lamporecchio