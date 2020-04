Centro Storico Firenze, blocco prolungato per altri 3 anni di nuovi esercizi alimentari

E’ stata approvata oggi, e adesso dovrà essere sottoposta al Consiglio comunale, la delibera dell’assessore al commercio Federico Gianassi contenente la modifica e la proroga termini del Regolamento sulle “Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico”. Dopo aver raggiunto l’Intesa con la Regione Toscana, approvata lo scorso 1 aprile, e dopo aver sentito la competente Soprintendenza, sono state sentite le associazioni di categoria ed è stato quindi concordato di approvare il regolamento “Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del centro storico”. La delibera porta avanti la decisione del rinnovo per altri 3 anni del blocco alle aperture di nuovi esercizi alimentari e di somministrazione in centro storico. Palazzo Vecchio intende così confermare il divieto di insediamento di nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di attività artigianali o industriali di preparazione o vendita di prodotti del settore alimentare e il divieto del loro trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno all'interno del centro storico patrimonio mondiale Unesco. Questa scelta, fatta tre anni fa per porre un limite alla diffusione delle attività di somministrazione a scapito di altre attività, è stata confermata anche in questo momento di crisi legata al coronavirus perché potrà difendere gli operatori del centro storico che in questo momento si trovano in particolare disagio a causa delle norme che impongono le interruzioni delle attività.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa