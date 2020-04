Comitato San Jacopino dona mascherine e igienizzante alla polizia di Firenze

Donate alla Polizia di Stato 50 mascherine e 12 flaconi di gel igienizzante. È quanto ieri il Comitato cittadini attivi San Jacopino ha donato alla Polizia di Stato per ringraziare del lavoro quotidiano che svolge in tutta la città di Firenze. "Con questo piccolo gesto simbolico e benevolo - dice il Presidente del comitato Simone Gianfaldoni - abbiamo deciso di consegnare 50 mascherine chirurgiche e 12 flaconi di igienizzante per le mani , accompagnato da un breve discorso 'Vi ringraziamo in questo momento difficile per quello che fate tutti i giorni nella nostra citta’ e alle pronte risposte che date alle segnalazioni e richieste di intervento dei cittadini'". Un ringraziamento alla Questura di Firenze e ai commissariati.

