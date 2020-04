Coronavirus, al lavoro per la sicurezza negli studi radiotelevisivi

Un gruppo tecnico, coordinato dall’assessore Vittorio Bugli, per definire le regole di sicurezza che, una volta adottate, consentiranno di effettuare interviste e interventi negli studi radio-televisivi. È quanto ha deciso di costituire oggi il presidente Enrico Rossi, raccogliendo una proposta avanzata dal presidente dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci.

Quest’ultimo, dopo aver ringraziato la Regione per gli interventi a favore delle aziende editoriali e per l’inserimento degli operatori dell’informazione nell’elenco delle prime categorie che potranno sottoporsi ai test sierologici, ha posto il problema della definizione delle condizioni necessarie per avere ospiti in trasmissioni e spazi informativi.

Toccherà ora al gruppo di lavoro definire specifiche linee guida perché questo possa avvenire garantendo massima sicurezza a giornalisti, tecnici e ospiti.

Fonte: Regione Toscana