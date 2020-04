Coronavirus, AnciToscana partner dell'evento europeo #EuVsVirus Challenge

Anci Toscana è partner di "#EuvsVirus Challenge", un importante evento europeo per sviluppare soluzioni innovative e rispondere alle sfide legate all'emergenza Covid19, che si terrà dal 24 aprile al 1° maggio.

Innovatori, istituzioni, società civile e soggetti disposti a investire da tutta Europa che hanno dato la loro adesione, si ritroveranno per rispondere insieme e collettivamente a 37 sfide che vanno dalla salute al business, all'educazione e all'inclusione sociale, secondo il modello ormai diffuso e apprezzato dell'hackaton (nome che deriva da 'hacker' e 'marathon'). L'iniziativa è organizzata dalla Commissione Europea in collaborazione con gli stati membri dell'UE. Anci Toscana sarà tra i mentor che guideranno i gruppi di lavoro e contribuirà a dare visibilità e a far conoscere la portata di questa grande iniziativa.

#EuvsVirus Challenge, sottolineano gli organizzatori, è la dimostrazione di un'Europa unita a favore del bene comune. L'iniziativa, che gode del pieno appoggio della Commissione Europea, vedrà l'elaborazione di proposte concrete che, sostenute dal Consiglio Europeo per l'Innovazione, troveranno spazio per finanziamenti e sperimentazioni nel mosaico dei territori europei.

Per info: https://euvsvirus.org/

Fonte: Anci Toscana - Ufficio Stampa