Coronavirus, i Greggi alla Rete raccolgono mille euro: andranno ai più bisognosi

La raccolta fondi ha dato i suoi frutti e il ricavato è già stato consegnato a chi ha bisogno. I Greggi alla Rete ce l'hanno fatta di nuovo, anche se stavolta hanno messa da parte scherzi e battute e hanno fatto agire il cuore. Il gruppo di goliardi di Santa Croce sull'Arno ha raccolto mille euro e ha dato tutto al parroco Don Donato, che provvederà a distribuirli alle persone più bisognose.

"Siamo orgogliosi di ringraziare tutti i Greggi dal cuore d’oro.Il ricavato è stato di 1000 euro, belli cardi e innamorati come direbbe un nostro compaesano.Dopo una lunga riflessione, visto le molte donazioni da parte di privati a varie associazioni e enti, ci è sembrato giusto pensare a una parte di paese che già faticava prima e da qui in avanti lo farà ancora di più. Per cui il ricavato lo abbiamo destinato per 'Santacroce supergreggia' a Don Donato" scrivono i Greggi alla Rete.

La consegna del ricavato è già avvenuta nelle scorse ore. La raccolta fondi era stata attuata durante l'emergenza Coronavirus e chi voleva poteva fare una donazione in alcuni negozi di Santa Croce.

