Coronavirus, il bilancio della raccolta fondi per Torregalli

Circa un mese fa il Comune di Lastra a Signa ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dell’Ospedale di San Giovanni di Dio, presidio sanitario di riferimento per il territorio. A distanza di un mese i fondi raccolti grazie alle donazioni di tanti cittadini sono pari a 55.200 euro. Con parte dei soldi raccolti sono già stati acquistati strumenti elettro-medicali, camici, gambali protettivi, visiere e mascherine per il personale sanitario in forza nel reparto Covid-19 dell’Ospedale.

Ricordiamo che per donare occorre effettuare un bonifico all’IBAN IT18P0832537922000000061152 intestato a Fondazione Misericordia di Lastra a Signa causale “Emergenza Covid-19”. Tutti i soldi raccolti andranno interamente a favore dell’acquisto di apparecchiature e ausili sanitari utili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa