Coronavirus, iniziativa benefica a Vinci: nasce il 'Carrello della Solidarietà'

Da domani, giovedì 23 aprile, prenderà il via sul territorio di Vinci “Il Carrello della Solidarietà”, un'iniziativa benefica, che coinvolge i negozi di generi alimentari della città, nata per sostenere le persone in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria e di lockdown.

La nuova forma di sostegno è stata fortemente voluta dall'Amministrazione comunale di Vinci, e realizzata in collaborazione con la Misericordia di Spicchio, la Misericordia di Vinci, la Caritas di Vinci e di Vitolini.

L'iniziativa ha raccolto subito l'adesione dei principali store di generi alimentari, che si sono resi disponibili a posizionare un carrello all’interno del proprio negozio, riconoscibile da una locandina dedicata, nel quale i cittadini potranno lasciare beni di prima necessità non deperibili, come pasta, riso, scatolame, biscotti e altro.

Gli store dove sarà possibile contribuire alla raccolta solidale sono: Coop di Sovigliana, Coop di Vinci, Marzi e Fulignati, Eurospin. I beni presenti nel Carrello della Solidarietà a fine giornata saranno raccolti dai volontari e in seguito ridistribuiti alle famiglie che ne hanno bisogno.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa