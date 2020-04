Coronavirus, un decesso a Castelfranco

"È un aggiornamento impegnativo stasera per il nostro territorio comunale. Dobbiamo registrare infatti il decesso di una persona che si trovava ricoverata in ospedale, con un quadro clinico molto compromesso. Invio ai familiari, come già fatto in privato, le condoglianze ed un sentimento di vicinanza del Comune per questo lutto".

Così il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti ha commentato la ferale notizia di un decesso di un residente di zona contagiato dal Covid-19.