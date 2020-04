Covid-19, 73 nuovi casi positivi nelle zone dell'Asl Toscana Centro

Sono 73 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 15 decessi nei territori dell’Asl Toscana Centro (10 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Prato, 1 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa, 1 in provincia di Lucca, ma deceduto in un presidio ospedaliero asl centro)

Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e zona empolese.

49 casi in provincia di Firenze, di cui 3 nella zona empolese

Bagno a Ripoli: 1

Barberino del Mugello: 1

Barberino Tavarnelle: 2

Borgo San Lorenzo: 1

Campi Bisenzio: 3

Firenze: 21

Impruneta: 1

Pelago: 3

Pontassieve: 3

Reggello: 1

Rignano: 1

Rufina: 3

Scandicci: 3

Sesto Fiorentino: 2

3 casi nella zona empolese

Empoli: 1

Montelupo: 1

Montespertoli: 1

2 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto: 1

Santa Croce sull’Arno: 1

11 casi in provincia di Prato

Montemurlo: 2

Prato: 8

Vaiano: 1

8 casi in provincia di Pistoia

Pescia: 2

Pistoia: 4

Ponte Buggianese: 1

Serravalle pistoiese: 1

3 casi fuori provincia

I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa