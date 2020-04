Dall’azienda montelupina 'Creatori di emozioni' donate all’amministrazione 50 visiere

Quando innovazione fa rima con solidarietà. Questa mattina la start up Montelupina “Creatori di Emozioni” ha consegnato al sindaco Paolo Masetti 50 viesiere realizzate con la stampate 3D: sono molto semplici e possono essere sanificate e riutilizzate.

“Creatori di emozioni” è una giovane azienda montelupina gestita dai fratelli Simone e Raffaele Pastore. La start up opera sia nel settore della decorazione murale e d’arredo che dell’impiantistica idraulica. A loro si devono le riproduzioni in 3D del volto di Leonardo da Vinci.

«Eravamo pronti a presentare la nostra nuova opera, Raffaello 2020, nel bookshop delle Scuderie del Quirinale di Roma, quando l’emergenza sanitaria Covid – 19 ha travolto il nostro Paese.

Commossi e spronati dalle azioni dei tanti volontari che si stanno adoperando nel dare una mano, in questi giorni difficili per tutti, abbiamo realizzato con la nostra stampante 3D (che di solito utilizziamo per la prototipizzazione di oggetti ceramici) delle visiere protettive in bioplastica, lavabili e sanificabili. Un tentativo, nel nostro piccolo, di dare una mano. Naturalmente siamo a disposizione per la fornitura di altri dispositivi di protezione in caso di necessità».

L’amministrazione comunale ha scelto di destinarle ai medici di base di Montelupo e ai pediatri dell’Empolese – Valdelsa.

«Ringrazio davvero l’azienda “Creatori d’Emozioni” per il bel gesto di solidarietà: non è scontato che una giovane azienda, magari in difficoltà perché ha visto sfumare un bellissimo progetto come quello dedicato a Raffaello 2020, decida di investire risorse e ingegno propri per realizzare un prodotto e donarlo alla comunità.

Le visiere sono un prodotto semplicissimo e proprio per questo utile, un esempio di quanto le nuove tecnologie possono essere utili; sembra quasi incredibile che tale oggetto sia stato “stampato” nel vero senso della parola.

Abbiamo deciso di donarli ai medici di base e ai pediatri, che in questa emergenza sono sempre in prima fila e spesso sono sprovvisti di adeguati dispositivi di protezione», afferma il sindaco Paolo Masetti.

Questa mattina sono già state consegnate ai medici di famiglia di Montelupo; ce ne sono altre disponibili per i pediatri che operano in altri comuni dell’area. Per la loro distribuzione il sindaco Masetti ha contattato il primo cittadino di Fucecchio, referente dell’Unione per la sanità.

«In questo momento di difficoltà si è vista tanta solidarietà da parte di tutti. - afferma Alessio Spinelli - Da parte di tanti cittadini, ma soprattutto da parte di imprese che hanno saputo rigenerarsi e riorganizzarsi, per fare del bene alla collettività ma anche per rilanciarsi nel mondo del lavoro.

Il vantaggio dell'Italia, rispetto ad altre nazioni, è che siamo un paese di grandi imprenditori, pieni di inventiva e coraggio. Grande merito agli imprenditori italiani che vorrei veder tornare a lavoro quanto prima».