Discariche abusive a Carrara, rimosse 1.500 tonnellate di rifiuti

Quattro tonnellate di rifiuti al giorno, 1.500 tonnellate l’anno. Sono gli impressionanti numeri relativi alle discariche abusive che raccolgono gli operatori di Nausicaa Spa sul territorio comunale di Carrara. È come se da quando è nata la multiservizi avesse rimosso 1.500 automobili o un intero campo da calcio pieno di rottami. O, addirittura, una nave da crociera con la stiva colma di rifiuti.

Ma quanto costa ogni anno all’azienda questo servizio straordinario che sarebbe facilmente evitabile, se tutti seguissimo le regole? «Questi interventi ci costano poco meno di mezzo milione di euro l’anno – risponde il presidente di Nausicaa, Luca Cimino – più precisamente circa 450mila euro. Se vogliamo fare un paragone, il risparmio di una cifra così ingente ci permetterebbe di assumere tra i 12 e i 15 addetti in più per garantire ancor meglio il decoro della città o consentire al Comune di ridurre i tributi legati ai rifiuti urbani. Per non parlare, naturalmente, di quanto l’ecosistema in cui tutti viviamo e il decoro ne guadagnerebbero. La civiltà e il rispetto dell’ambiente sono economicamente vantaggiosi, basterebbe rispettare le più elementari regole di civiltà anche quando si smaltiscono i rifiuti».

Fonte: Ufficio stampa