Durante il lockdown strisce e segnaletica ridipinte a Empoli

Lavori di riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale in queste settimane a Empoli. L’ufficio tecnico ha approfittato dei giorni di chiusura delle attività produttive, delle scuole e comunque di lock down a causa del Covid19, per un intervento di manutenzione della segnaletica orizzontale in alcune zone della città.

In particolare le operazioni della ditta incaricata dal Comune di Empoli hanno riguardato la statale 67 ‘Tosco Romagnola’, dal ponte sull’Arno fino alla rotatoria in zona commerciale; il quartiere di Serravalle, il borgo di Pontorme e l’area produttiva di Carraia.

Il lavoro, che ha avuto un importo complessivo di circa 40.000 euro, non è ancora terminato: vanno ultimati alcune aree di parcheggio.

Saranno terminate quando sarà possibile intervenire con divieti di sosta e quindi quando i cittadini potranno spostare senza disagio le loro auto, com’è noto al momento anche i divieti di sosta per la pulizia delle strade non sono in vigore per non costringere la cittadinanza a uscire di casa per spostare i mezzi parcheggiati.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa