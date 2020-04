Emergenza coronavirus, scadenze prorogate per iscrizioni agli asili nido di Cerreto

La situazione di emergenza da coronavirus modifica le procedure per le iscrizioni agli asili nido comunali a Cerreto Guidi. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 21 maggio 2020 per l’anno educativo 2020/2021 e sono riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto 2020 (per l’inserimento nei mesi di settembre/ottobre) e ai bambini che compiono un anno dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (per l’inserimento nel mese di gennaio 2021) residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

All’asilo nido “Pappa e ciuccio” di Stabbia, sono disponibili 21 posti, di cui 8 a tempo normale e 13 a tempo corto; all’asilo nido “Il lupo e il grillo” di Bassa sono invece disponibili 9 posti, di cui 5 a tempo normale e 4 a tempo corto.

Per iscrivere i bambini ai nidi d’infanzia comunali, entrambi i genitori, devono compilare la domanda e inviarla o alla PEC del Comune comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it (la domanda è accettata anche se proveniente da indirizzo mail non PEC) o per FAX allo 0571.558878, entro le ore 13,00 di martedì 21 maggio 2020. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d’identità dei richiedenti.

In conseguenza delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus e per ridurre gli spostamenti, i genitori devono scaricare la domanda e tutta la documentazione dal sito istituzionale del Comune di Cerreto Guidi (www.comune.cerreto-guidi.fi.it). In caso di impossibilità, per ritirare il modulo della domanda è necessario prendere un appuntamento con l’Ufficio scuola (0571.906201 e 0571.906213) nei seguenti orari: lunedì, giovedì e sabato (9-13); mercoledì (15-18).

A causa dell’attuale emergenza non sarà possibile come in passato effettuare l’Open Day, ma sul sito istituzionale del Comune verrà pubblicato del materiale fotografico di presentazione delle strutture.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa