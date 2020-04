Brenda Barnini di nuovo mamma, fiocco azzurro per il sindaco di Empoli: è nato Enrico

Una bellissima notizia arriva da Empoli: Brenda Barnini è diventata di nuovo mamma. Il primo cittadino empolese ha dato alla luce oggi, mercoledì 22 aprile, il suo secondogenito. Si chiama Enrico ed è figlio di Barnini e di David Fioretti, con cui è sposata da circa due anni. La coppia ha già un bambino, Cesare, nato cinque anni fa, lunedì 20 aprile 2015.

Barnini sta bene e ha espresso la felicità sua, del consorte e del primogenito su Facebook: "Enrico sta bene ed è una meraviglia. Ringrazio tutto il personale del reparto ginecologia e ostetricia dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Tutte persone splendide e capaci che anche in questo difficile momento sanno accogliere al meglio la nascita. Diventare mamma per la seconda volta è sempre un grande dono, di questi tempi regala a me e spero a tutti voi grande speranza".

A Brenda Barnini e alla sua famiglia vanno i più sinceri auguri da parte del direttore Elia Billero, della redazione di gonews.it e da tutta la Xmediagroup.