Tornano i mercati per i banchi alimentari a Empoli: ecco come funzioneranno

Dal prossimo lunedì 4 maggio torneranno a essere attivi i mercati alimentari e i cosiddetti ‘posteggi fuori mercato’ per i commercianti ambulanti che vendono prodotti alimentari (panini, frutta…) a Empoli.

«Ripartiremo inizialmente con l’attività per i mercati settimanali e rionali del capoluogo e delle frazioni per la vendita dei soli prodotti del settore alimentare», annuncia il vicesindaco Fabio Barsottini.

Quindi da giovedì 7 maggio ripartirà il mercato settimanale di Empoli in zona stadio e già da lunedì si rivedranno i mercati rionali, come detto, secondo quelle che sono le disposizioni governative in vigore a oggi, mercoledì 22 aprile 2020, limitatamente ai generi alimentari.

«La riapertura dei mercati settimanali alimentari avverrà garantendo le condizioni di sicurezza come da disposizioni governative – spiega Barsottini –. Chiediamo la massima collaborazione a tutti ribadendo la necessità di rispettare le regole utili per la salvaguardia della salute».Il Comune di Empoli raccomanda di recarsi al mercato un solo componente per famiglia, indossando la mascherina protettiva, e rispettando la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; i titolari degli stand metteranno a disposizione della clientela gel disinfettante per le mani o guanti monouso.

Saranno presenti volontari delle associazioni di protezione civile per fornire indicazioni e informazioni utili al rispetto delle regole.

Sarà possibile unicamente la vendita di generi alimentari con il divieto di somministrazione.

Il mercato settimanale in zona stadio si svolgerà nella sola area del parcheggio del PalAramini, con Viale delle Olimpiadi regolarmente aperto, quindi senza modifiche alla viabilità a parte l’occupazione dell’area parcheggio.

Questa mattina il vicesindaco Fabio Barsottini, insieme agli assessori Antonio Ponzo Pellegrini, Massimo Marconcini, Adolfo Bellucci e Fabrizio Biuzzi, al responsabile della protezione civile del Comune di Empoli Alessandro Annunziati, alla polizia municipale, e ai rappresentanti di Confesercenti Gianluca D’Alessio e di Confcommercio Luigi Bocciero hanno analizzato il tema cercando anche di ipotizzare le disposizioni del mercato, qualora nelle prossime settimane le disposizioni del Governo permettano di riaprire ad altre specifiche categorie merceologiche.

Si ricorda che nei parcheggi adibiti a mercato rionale dal 4 maggio tornerà a essere in vigore il divieto di sosta negli orari specifici.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa