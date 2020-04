Favorire l'impresa sociale nella nuova normalità, un bando per Pistoia e il Pistoiese

Riapre il bando per imprenditori sociali che favorisce la nascita di imprese sociali a Pistoia e nel territorio pistoiese. Fino al 10 maggio 2020, è possibile candidarsi per partecipare al percorso di accompagnamento per imprenditori o aspiranti imprenditori, promosso dallo Yunus Social Business Centre dell'Università di Firenze con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e della Fondazione un Raggio di Luce Onlus.

Il bando “Coltiva la tua impresa!” sostiene la nascita e la diffusione di imprese sociali nel pistoiese attraverso un percorso di accompagnamento rivolto a individui o gruppi che intendono avviare o che stanno avviando un'impresa sociale a Pistoia e nel territorio pistoiese. Al termine del percorso di accompagnamento i progetti ritenuti meritevoli potranno accedere ad un contributo a fondo perduto. Il bando è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia e la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus.

Dopo una selezione iniziale delle idee imprenditoriali, gli aspiranti imprenditori sociali saranno guidati in un percorso di formazione e consulenza gratuito attraverso le varie fasi di sviluppo e finalizzazione di una proposta di business. Il percorso è a cura dello Yunus Social Business Centre University of Florence che ha sede presso il PIN di Prato ed è primo centro italiano accreditato dallo Yunus Centre di Dhaka, fondato dall’economista e premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus.

“Da anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – spiega il Presidente Luca Iozzelli – si impegna nella promozione dell’imprenditoria sociale sul territorio pistoiese e lo fa anche credendo nello sviluppo di sinergie con altre iniziative locali. Insieme alla Fondazione Un Raggio di Luce il nostro ente ha infatti sostenuto, dal 2012 al 2018, il Social Business Lab di Pistoia, promuovendo ricerche e attività nelle scuole superiori e con aspiranti imprenditori sociali. Ora siamo orgogliosi di questo accordo, siglato anche con il PIN di Prato, che ha l’obiettivo di portare avanti un programma annuale che siamo fiduciosi possa rivelarsi un utile strumento per migliorare l’economia della nostra città”.

“Il “Bando per la nascita e lo sviluppo di imprese sociali nel territorio pistoiese”- aggiunge Paolo Carrara, Presidente della Fondazione Un Raggio di Luce Onlus – si inserisce nella strategia portata avanti dalla nostra Fondazione che è quella di condividere progetti per un’economia di solidarietà responsabilizzando e formando le persone e rendendole protagoniste del proprio futuro. Crediamo – precisa Carrara – che l’impresa sociale abbia un grande avvenire per risolvere alcuni problemi, tipici della nostra società, che lo Stato e gli enti pubblici non sono in grado o non hanno più la possibilità di risolvere”.

Il percorso di accompagnamento

I partecipanti selezionati saranno inseriti in un vero e proprio percorso di accompagnamento, durante il quale si alterneranno seminari, workshop, sportelli di consulenza e momenti di verifica e revisione. Da giugno a settembre gli aspiranti imprenditori si cimenteranno nel social business design, analisi di mercato, nel branding e nella creazione di strategie di comunicazione e avranno la possibilità di confrontarsi con esperti e consulenti per mettere nero su bianco la loro idea imprenditoriale in un business plan completo e dettagliato.

I materiali prodotti e le capacità acquisite serviranno agli imprenditori per presentare la loro proposta ad una commissione di valutazione finale che deciderà in merito all’erogazione del contributo a fondo perduto.

“Un’opportunità unica per sviluppare la propria idea in maniera completa e coerente e per acquisire tutti gli strumenti necessari per essere in grado di presentarla e sostenerla” ha detto Enrico Testi, Direttore dello Yunus Social Business Centre University of Florence.

Modalità di partecipazione

Il bando con i criteri di selezione e il formulario di partecipazione possono essere scaricati all’indirizzo > http://sbflorence.org/coltiva-la-tua-impresa-bando-per-creare-imprese-sociali-pistoia/

Il formulario attraverso il quale sottoporre la propria idea di impresa deve essere inviato entro e non oltre il 10 maggio 2020 a info@sbflorence.org.

Fonte: Ufficio Stampa