Fi-Pi-Li, chiusure notturne allo svincolo di Pisa Nord Est

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione sono previste le chiusure della rampa d'uscita dello svincolo di Pisa Nord Est in direzione Mare e delle rampe in ingresso ed in uscita dello svicolo di Pisa Nord Est in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 23/04/2020 alle ore 06.00 del 24/04/2020 e dalle ore 22.00 del 24/04/2020 alle ore 06.00 del 25/04/2020.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa