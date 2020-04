Figline e Incisa Valdarno, un aiuto per la Protezione civile: la raccolta fondi supera quota 13mila euro

Accanto a materiali e dispositivi di sicurezza (gel igienizzanti, mascherine, guanti) arrivati nelle scorse settimane da tantissimi privati e associazioni del territorio, non sono mancate anche le donazioni economiche sul conto corrente comunale. Ad oggi, ha raggiunto infatti quota 13.460 euro la campagna di raccolta fondi lanciata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno a favore della Protezione civile territoriale. L’obiettivo, infatti, è sostenere le attività delle associazioni Gaib, Prociv, Croce Azzurra di Figline, Croce Rossa di Incisa e Misericordia di Figline, impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, oltre che finanziare l'acquisto di beni di prima necessità per anziani soli, disabili, persone in isolamento disposto dall’Asl o altri soggetti in difficoltà sprovvisti di reti familiari sul territorio (tutti utenti del numero 0559125800, attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 18).

Oltre a tutti i membri del Consiglio comunale e della Giunta, hanno versato il proprio contributo anche alcuni dipendenti comunali, insieme a tantissimi cittadini e tante associazioni.

“Il nostro territorio ha mostrato da sempre grande generosità e continua a confermare, anche durante questa emergenza sanitaria, la sua natura solidale. Ci tengo quindi – commenta la Sindaca Mugnai – a ringraziare uno ad uno tutti coloro che hanno voluto sostenere il proprio territorio con una donazione versando, ciascuno secondo le proprie disponibilità, una cifra che destineremo integralmente alle associazioni locali di Protezione civile e del 118”.

“Tra i donatori – precisa la Sindaca - voglio citare anche tutte le associazioni che hanno voluto cedere parte delle risorse a loro disposizione o che si sono ‘auto-tassate’ per sostenere questa raccolta fondi. Mi riferisco in particolar modo ad Anpi, Auser, ASD Basket Don Bosco, ASD Valdarninsieme, Associazione culturale Fotoincontro, centro sociale Il Giardino, Circolo fotografico Arno, Civiltà contadina di Gaville, Gli Amici del Valdarno, Soci Coop di Figline e Spi Cgil Figline. Quanto ai privati, oltre a tutti i consiglieri comunali, agli assessori e ai dipendenti comunali che hanno voluto dare una mano, vorrei rivolgere un ringraziamento speciale alla famiglia e agli amici dell’allenatore Maurizio Sarri, che dopo averci consegnato 4000 mascherine hanno effettuato anche una generosa donazione da destinare alla Protezione civile”.

Si ricorda che è ancora possibile contribuire, versando al Comune di Figline e Incisa Valdarno (IBAN IT 58 T 03069 05465 100000046016), inserendo come causale “Un aiuto per la Protezione Civile”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa