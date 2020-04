Giornata mondiale della terra, intervento del Presidente del Consiglio Eugenio Giani

Progetti di promozione delle pratiche sostenibili a livello locale, progetti di educazione alla sostenibilità e all'imprenditorialità, progetti di inclusione sociale. Nel 50° anniversario della Giornata mondiale della terra, il Consiglio regionale si mobilita attraverso il Parlamento degli studenti che oggi, 22 aprile, ha partecipato dalle 9.30 e per l'intera mattinata alla Webinar organizzata dal Global Sharpers Hub di Firenze dal titolo "Salviamo il nostro Pianeta", dedicata proprio agli studenti dell'organismo consiliare e alla Consulta degli Studenti della Toscana.

Soddisfazione per "Un parterre di relatori così qualificati" è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, intervenuto ad avvio dei lavori: "Si tratta di un'occasione interattiva a tutto tondo su un tema centrale nella formazione e nella cultura dei nostri giovani - ha commentato il presidente - ; se c'è una lezione che questo periodo di emergenza ha chiarito al mondo intero, è che la ripartenza sarà solo una tappa verso un nuovo futuro, con approcci innovativi e attivi, figli di mentalità e cultura rinnovata e certamente interdisciplinare. Senza di voi il pianeta non si salva".

Alla 'lezione-confronto' sono intervenuti Roberto Buizza - ordinario alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e responsabile del centro d’eccellenza inter-disciplinare dei cambiamenti climatici - che ha trattato il tema “L’evoluzione climatica del nostro pianeta” e il professor Carlo Carcasci- dipartimento di Ingegneria Industriale di Firenze, Sistemi per l’energia e l’ambiente -, che ha parlato del “Futuro a energia sostenibile”. Per concludere, Alessandro Panerai - giovane manager inserito da Forbes nella lista dei 100 leader italiani under 30 – ha affrontato la tematica dello “Sviluppo sostenibile e inclusione sociale”.

“Grazie a questa sessione tanti giovani toscani impegnati attivamente nella scuola hanno potuto accrescere la loro consapevolezza su un tema così importante, come quello della salvaguardia del nostro pianeta, ascoltando da diversi punti di vista. Ed è solo con i giovani e attraverso i giovani che possiamo affrontare i cambiamenti necessari per curare il nostro malato pianeta terra” afferma Stefano Guarnieri fondatore della comunità fiorentina dei Global Shapers.

A confrontarsi con i relatori i nostri studenti che, come spiega il presidente del Parlamento, Francesco Galanti, hanno "particolarmente a cuore il tema dell'ambiente: quest'anno abbiamo già approvato due progetti relativi alla salvaguardia del nostro pianeta e li abbiamo presentati alla Regione per l'attuazione. E' fondamentale che le istituzioni promuovano incontri formativi su un tema così importante e che spesso resta in secondo piano nelle aule scolastiche"; fondamentale, precisa Galanti, anche "per sensibilizzarci a elaborare un progetto concreto contro i 'nemici' della nostra Terra". Tra le questioni sollevate dal confronto interattivo anche la tutela che la Costituzione promuove per la salvaguardia di ciò che ci circonda, perché ambiente e paesaggio "non sono solo la nostra casa, sono la nostra identità".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio Stampa