Castelfiorentino, Gossip Srl: dall'ISS l'ok a produrre e vendere mascherine di tipo 2

La lettera dell'ISS che dà l'ok all'azienda castellana Gossip Srl

In piena emergenza Coronavirus c'è chi ha dovuto interrompere il ciclo lavorativo, ma c'è anche chi si è trasformato, in modo tale da aiutare la comunità. A Castelfiorentino la Gossip Srl è un esempio virtuoso in tal senso. Normalmente l'azienda si occupa di abbigliamento ed è famosa in tutto il mondo col marchio Antonelli Firenze, ma è riuscita a riconvertirsi diventando la prima in Toscana a avere l'autorizzazione alla produzione e al commercio di mascherine chirurgiche di tipo 2.

Dopo innumerevoli test di laboratorio e relazioni tecniche - un lavoro dispendioso e impegnativo, insomma - l'Istituto Superiore di Sanità ha dato l'ok alla Gossip Srl, che potrà produrre e mettere sul mercato mascherine di tipo 2. Si tratta di dispositivi altamente professionali e medicalizzanti, utilizzabili addirittura anche in sala operatoria.

Come detto, l'azienda castellana è la prima in Toscana a ricevere questa autorizzazione ed è una delle prime in Italia. Si stima che il via libera sia arrivato in tutta la penisola solo per meno di cinque aziende. Al Nord c'è chi l'ha già avuta, ma perlopiù si è trattato di attività le quali si occupavano di pannolini, una linea 'facilmente' riconvertibile.

"Siamo i primi del sistema moda ad aver avuto il via libera per questa tipologia, è un grande orgoglio per noi" commenta l'amministratore delegato Marco Berni. Il lavoro è stato complesso: "Non è facile riuscire a rispettare gli standard. Molte aziende in Italia ci hanno provato, ma siamo pochissimi hanno superato il test per arrivare a commercializzare il prodotto. Noi siamo tra questi, le nostre mascherine sono altamente protettive, possono essere indossate anche da chi è affetto da Covid-19".

Ancora Berni: "La tradizione della nostra azienda ci spinge sempre a innovare e non a eseguire. Abbiamo studiato una strumentazione all'avanguardia che ci ha permesso di ottenere questo risultato. Ora produciamo e commercializziamo un gran numero di mascherine, abbiamo ricevuto ordini per circa 700mila nei prossimi dieci-quindici giorni". Sicurezza e salute sono al centro della produzione: "Riusciamo ad avere una sanificazione del prodotto finito che lo rende praticamente sterile".

L’impresa è stata fondata nel 1950 da Luciano Antonelli come azienda di biancheria e si chiamava Vicad. Dal 2001 c'è stato il passaggio alle figlie Enrica e Roberta, nel 2013 invece è nato il marchio Antonelli Firenze. Il 2020 sarà per l'azienda un altro anno a suo modo storico, grazie a questa riconversione. "Per questo mi preme ringraziare i nostri trentacinque dipendenti" conclude Berni.

Il logo di Antonelli Firenze, marchio di Gossip Srl

Gianmarco Lotti