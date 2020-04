Incontri online con il sindaco Baroncelli in vista della riapertura

Vicini agli operatori economici per ricostruire un percorso verso la riapertura. Il Comune di Barberino Tavarnelle promuove una serie di incontri on line con l’obiettivo di confrontarsi sulle esigenze, sulle criticità e sulle prospettive nella fase attuale e nel periodo che seguirà l’emergenza Covid-19. “L’obiettivo è quello di stabilire un contatto diretto con le nostre realtà economiche, pur nella distanza – spiega il sindaco David Baroncelli - in modo da individuare un cammino da percorrere fianco a fianco, definendo le strategie e gli strumenti economici per il rilancio della nostra comunità”.

Tanti sono i comparti con i quali la giunta Baroncelli avvia il programma di appuntamenti digitali. Il ciclo di incontri si aprirà domani, giovedì 23 aprile alle ore 15 ed è rivolto agli operatori della ristorazione, bar, pasticcerie e esercizi con somministrazione. Per partecipare all’incontro ci si potrà collegare tramite computer, tablet o smartphone al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/452255213.

Lunedì 27 aprile alle ore 18.30 il sindaco dialogherà con le aziende e gli imprenditori agricoli. Il link per la partecipazione è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/402680293. Il terzo incontro, previsto mercoledì 29 aprile alle ore 21, invita al tavolo di discussione gli operatori del commercio al dettaglio. Il link in questo caso è https://global.gotomeeting.com/join/340836837.

L’ultimo incontro di questa prima sessione, in programma giovedì 30 aprile alle ore 15, coinvolgerà gli operatori turistici. L'incontro potrà essere seguito da computer, tablet o smartphone attraverso il link: https://global.gotomeeting.com/join/995127565. Il sindaco annuncia che gli appuntamenti successivi riguarderanno i settori legati all’artigianato e all’industria.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino