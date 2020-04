'Indro così com'è' e proroga chiusura Fondazione

La Fondazione Montanelli Bassi resterà chiusa fino a nuove disposizioni. Da oggi 22 aprile, data di nascita di Indro Montanelli, è attivo il link alla nuova rubrica, Indro così com'è http://www.fondazionemontanelli.it/sito/index.php

Indro così com’è

La versione intera di questa lettera, pubblicata sul Corriere della Sera del 28 ottobre del 2012 è anche reperibile sul sito

https://www.corriere.it/cultura/12_ottobre_28/montanelli-lettera-pulitzer-lezione-americana_55169d66-20f5-11e2-89f5-89e01e31e2ac.shtml.

E’ stata pubblicata per la prima volta nel volume Indro Montanelli, Nella mia lunga e tormentata esistenza. Lettere da una vita, a cura di Paolo Di Paolo, Rizzoli, 2012, pp. 194-198.

Il testo fa parte dell’epistolario Indro Montanelli – Edmund Stevens conservato in più copie dattiloscritte presso l’Archivio della Fondazione Montanelli Bassi. Si tratta di uno scambio di lettere tutt’altro che occasionale: questi scritti, rimasti inediti fino al 2012 quando furono parzialmente pubblicati nel volume curato da Paolo Di Paolo, erano infatti destinati a essere editi in volume, come si evince dalla corrispondenza intrattenuta dai due giornalisti che vi fanno esplicito riferimento.

Edmund Stevens (1910 - 1992), Premio Pulitzer e a lungo corrispondente da Mosca, è stato definito da Montanelli – che gli fu a lungo amico – “una delle figure più singolari del cosmo giornalistico di questo secolo”.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi