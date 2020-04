Just read, Santa Croce attiva il prestito bibliotecario a domicilio

A partire da giovedì 23 aprile 2020 e per tutta la durata del periodo di chiusura della Biblioteca, le persone residenti o domiciliate nel nostro Comune potranno richiedere e prenotare la consegna a casa dei libri.

Just read è il servizio già attivato dalla Biblioteca comunale Adrio Puccini per le persone anziane o con difficoltà di movimento, ma in questo periodo di forzata permanenza in casa potrà essere richiesto da tutte le persone residenti o domiciliate nel nostro Comune da giovedì 23 aprile. Sarà effettuato solo su prenotazione telefonica o via mail, le persone infatti non possono spostarsi dalle loro residenze e sarà quindi il personale della Biblioteca a recepire le prenotazioni e a portare i libri direttamente a casa di quanti ne faranno richiesta, nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza.

Il servizio sarà organizzato nel seguente modo: la richiesta del prestito potrà essere fatta telefonando al numero 057130642 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.santacroce.pi.it nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il personale della Biblioteca verificherà l'iscrizione, l'indirizzo e il contatto telefonico, controllerà che quanto richiesto sia disponibile. I libri da consegnare verranno imbustati e al loro rientro verranno messi in quarantena per cinque giorni, un periodo necessario per abbattere completamente la carica infettante.

Il prestito interbibliotecario è interrotto quindi potranno essere richiesti solo i libri presenti nella nostra biblioteca. La consegna avverrà nelle giornate di mercoledì e venerdì, rispettando l'ordine di prenotazione, sarà effettuata da parte del personale munito di tessera di riconoscimento. Le persone non iscritte alla Biblioteca potranno sottoscrivere l'iscrizione al momento della consegna dei libri richiesti. Ogni persona potrà richiedere fino ad un massimo di 10 libri che verranno prestati per 30 giorni con la possibilità di rinnovo per un altro mese.

Contestualmente alla richiesta del prestito potrà essere effettuata anche la restituzione di eventuali libri già prestati all’utente. Si ricorda che, a seguito delle disposizioni straordinarie stabilite dal DPCM dell’8 marzo 2020, tutte le scadenze dei prestiti sono state automaticamente rinnovate.

Il prestito a domicilio resta riservato ai residenti del Comune di Santa Croce sull’Arno, capoluogo e frazione, ma tutti gli iscritti potranno utilizzare il servizio MediaLibraryOnLine (MLOL) della Regione Toscana che dà la possibilità di leggere gratuitamente quotidiani, riviste, e-book, ascoltare audiolibri e scaricare film rimanendo a casa, un accesso che può essere fatto 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

“Da quando la biblioteca è stata chiusa con decreto del Presidente del Consiglio – afferma il sindaco Giulia Deidda - abbiamo ricevuto molte telefonate e messaggi di utenti che chiedevano di poter avere libri in prestito dalla nostra Biblioteca in modo da trascorrere un po’ delle lunghe giornate chiusi in casa. In questo periodo il servizio non si è fermato e ogni giorno è stato pubblicato un video con storie per bambine e bambini raccontate o lette da tante persone, amici della nostra Biblioteca, che con entusiasmo hanno risposto all’invito rivolto. Voglio ringraziare tutte queste persone per la loro disponibilità e per l’attaccamento dimostrato al servizio. Da questa settimana, in accordo con il personale, abbiamo pensato di ampliare il servizio Just read di consegna a domicilio dei libri per rendere un po’ più normale questo lungo periodo di sospensione”.

“Leggere è un’attività importantissima che, a condizione normali, promuoviamo tutto l’anno con iniziative dirette al pubblico degli adulti e dei bambini, spesso in collaborazione con le scuole del nostro istituto comprensivo e dei nostri servizi educativi. - aggiunge l’assessore Elisa Bertelli - Purtroppo dall’8 marzo è stata sospesa qualsiasi iniziativa di promozione, fatta eccezione per la lettura delle storie che ricordava il Sindaco. Estendere il servizio Just read è l’unica opportunità che possiamo dare a cittadine e cittadini per continuare a coltivare la lettura a costo zero e ringraziamo i dipendenti della Biblioteca che si sono resi disponibili a realizzare questo progetto.”

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno