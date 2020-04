Lavori in Fi-Pi-Li, chiuso svincolo di Pisa Nord Est

La Città metropolitana di Firenze che gestisce la superstrada FI-PI-LI comunica che nelle notti di giovedì 23 e venerdì 24 aprile si svolgeranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale nello svincolo di Pisa Nord Est. L’intervento comporterà la chiusura delle rampe sia d'ingresso che di uscita in direzione Firenze e la chiusura della rampa d'uscita in direzione Mare a partire dalle ore 22 di giovedì fino alle ore 6 di venerdì e successivamente dalle ore 22 di venerdì fino alle ore 6 di sabato 25 aprile. Sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo per l'utenza veicolare che proviene sia dalla superstrada che dal Ponte delle Bocchette.

Fonte: Ufficio stampa