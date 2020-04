Liberazione online per Montespertoli, con dedica a Donatello Falteri

La Festa della Liberazione Nazionale a Montespertoli si celebra sui social network con una dedica speciale alla memoria di Donatello Falteri.

Quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria nazionale, il consueto programma per la Festa della Liberazione a Montespertoli subirà degli inevitabili cambiamenti. Per far fronte alle disposizioni di contenimento del virus, l'Amministrazione Comunale ha ideato un ricco programma online che sarà visibile a tutti i cittadini sulla pagina Facebook del Comune di Montespertoli.

Le celebrazioni inizieranno venerdì 24 aprile alle ore 18:30 con il video di apertura del Sindaco Alessio Mugnaini che ricorderà l'importanza dei valori legati al 25 aprile.

Come ogni anno, saranno deposte le corone d'alloro nei luoghi simbolo dei Caduti: il cippo in ricordo di Settimo Agostini lungo via Castiglioni, il cippo posto nel piazzale degli Ulivi a Montagnana e il Monumento dei Caduti in piazza del Popolo. La cerimonia, accompagnata dal trombettista della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli, sarà onorata dal Sindaco alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Giulia Pippucci e dei capigruppo in Consiglio Comunale. La manifestazione sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Montespertoli a partire dalle ore 10:30.

Nel pomeriggio verrà pubblicato, sempre sulla pagina Facebook, un video contenente letture e canzoni che raccontano la Resistenza a cura di artisti e cittadini di Montespertoli.

Infine, il Comune di Montespertoli aderisce all'appello della Presidenza e della Segreteria nazionale ANPI e promuove la campagna #bellaciaoinognicasa.

L'Amministrazione invita tutti i cittadini a riunirsi sui balconi delle proprie case e a cantare alle ore 15:00 la canzone partigiana 'Bella Ciao', canzone simbolo della Resistenza e dell'antifascismo, inno universale alla libertà in difesa dei diritti fondamentali di tutti, emblema di ogni Resistenza.

"Il 25 Aprile è memoria e impegno per il presente e, anche se colpiti da questa emergenza sanitaria, abbiamo voluto trovare un modo per festeggiarlo con i montespertolesi. Questo 25 Aprile a Montespertoli sarà dedicato alla memoria di Donatello Falteri, ultimo partigiano del nostro paese scomparso pochi mesi fa." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa