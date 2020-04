Mascherine gratis in città, su richiesta consegna a casa per over 65

Procede la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini da parte della Regione Toscana, iniziata lunedì 20 aprile 2020 presso le farmacie pubbliche e private e nei supermercati della grande distribuzione che hanno sottoscritto l’accordo. Le mascherine possono essere ritirare da un componente della famiglia per tutti, nel rispetto della normativa in vigore per contrastare la diffusione del contagio del Covid-19: ossia un kit di 5 mascherine alla volta (per un massimo di 6 volte nell’arco di 30 giorni) per singolo componente familiare, di età superiore a 6 anni, con tessera sanitaria o in possesso di codice fiscale. Il Comune di Scandicci ha inoltre chiesto un quantitativo aggiuntivo da poter distribuire direttamente a casa alla fascia di popolazione con età superiore a 65 anni che ne farà richiesta, grazie alla collaborazione della associazioni di Protezione Civile: a partire dal 23 aprile chi ha necessità può chiedere le mascherine prioritariamente scrivendo a uffprociv@comune.scandicci.fi.it , oppure chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 lo 055750628 (non lo 055055 come comunicato inizialmente).

La distribuzione gratuita delle mascherine andrà avanti per tutto il periodo di emergenza Covid-19, e ci sono per tutti: ogni giorno e per più settimane saranno consegnate ai vari distributori le forniture necessarie, che sono in costante produzione. Le mascherine sono in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzion quotidiana pari a 1 milione di pezzi, cui si sommano quelle chirurgiche standard acquistate da Estar nelle ultime settimane (altri 500 mila pezzi al giorno)

Fonte: Comune di Scandicci - Uffiico Stampa