Negativi i test sierologici alla Rsa di Castelfiorentino

Tutti negativi, finora, i risultati dello screening alla RSA “EMD Ciapetti” di Castelfiorentino. Lo ha reso noto ieri sera il Sindaco, Alessio Falorni, nel corso della sua diretta “social”, durante la quale ha fatto il punto anche sulle recenti novità che interessano lo screening sierologico, in base ad una recente ordinanza della Regione Toscana. Nel corso della serata sono stati affrontate anche altre questioni. Esaminiamole nel dettaglio

SCREENING SIEROLOGICI – Come ha ricordato in collegamento telefonico Marco Castellari, direttore del laboratorio empolese di analisi, tali test sono gratuiti e in questa prima fase vi possono accedere in modo volontario alcune categorie di utenti, soggetti che sono stati impegnati in questa emergenza (personale sanitario, ecc..) operatori delle forze dell’ordine, persone che per il loro lavoro hanno avuto contatti con il pubblico. I test sierologici sono propedeutici all’eventuale tampone, e cercano di individuare in modo generale (rilevando gli anticorpi) se una persona è stata a contatto con il virus. Per effettuare lo screening è necessario scrivere a: emergenza.covid@laboratorioempolese.it. Viene richiesto all’azienda di inviare il codice ATECO

RSA – Come dicevamo all’inizio, il Sindaco ha avuto una comunicazione dal direttore della RSA della “EMD Ciapetti” (Luigi Lotti), che ha affermato l’esito negativo dello screening sierologico condotto su tutte le persone presenti in uno dei settori della struttura. Questi test proseguiranno nei prossimi giorni anche nelle altre RSA del territorio.

APP – Come ha sottolineato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, l’APP non sarà obbligatoria.

CIMITERI – Rimangono ancora chiusi

MASCHERINE – Il Sindaco ha ricordato che da un paio di giorni sono in corso di distribuzione (nei supermercati e nelle farmacie) le mascherine della Regione Toscana. Ha contattato la Regione per ridurre le criticità che si sono formate in base a questo sistema (code che si sono formate in tali luoghi, ecc..), mettendo a disposizione il volontariato di Castelfiorentino per la distribuzione delle mascherine alle categorie più fragili.

ANTONELLI FIRENZE – Il Sindaco ha reso noto che Antonelli Firenze è stata inserita fra le aziende italiane certificate dall’Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione delle mascherine chirurgiche.

BUONI SPESA – Oggi sono stati distribuiti 27 buoni spesa

BANDO FONDO AFFITTI – La Giunta dell’Unione ha deliberato per domani (23 aprile) la pubblicazione del bando. Saranno aperte a tutte le persone che hanno subito una perdita del reddito superiore al 30% nel mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

25 APRILE – La Prefettura ha chiesto di limitare i partecipanti al minimo indispensabile. La cerimonia pertanto si terrà quest’anno estendendo l’invito a tutti i cittadini a seguirla dalle proprie abitazioni. Alle ore 15.00 tutti i cittadini sono stati invitati dall’ANPI nazionale ad affacciarsi ai balconi, esponendo il tricolore, cantando “Bella Ciao” e l’Inno Nazionale. Poi si terrà il giro da parte di un nucleo ristretto di autorità ai cippi e monumenti, fino alla sosta finale in piazza Gramsci per la deposizione della corona di alloro al Cippo di Cesare Manetti e al Monumento ai Caduti. Sarà presente anche un trombettiere della Filarmonica “G. Verdi” per intonare “il silenzio” ogni qual volta sarà deposta una corona di alloro. L’intera ricorrenza sarà trasmessa in diretta social. Alle 17.00 di nuovo canto collettivo di “Bella Ciao” e dell’inno nazionale. Il Sindaco ha poi ricordato che dedicherà un pensiero a Floriana Garosi, staffetta partigiana, scomparsa di recente.

CONTROLLI – Proseguono i controlli della PM. Oggi sono stati effettuati 251 persone, 349 attività commerciali, 4 sanzioni. Ieri la prima sanzione per una persona di Certaldo che non aveva indossato la mascherina.

SITUAZIONE CONTAGI – Si stanno consolidando i dati relativi alla diminuzione complessiva delle persone attualmente positive. Empolese Valdelsa: ha fatto registrare solo un caso positivo in più, nel Comune di Montelupo Fiorentino. Il Sindaco ha concluso inviando l’abbraccio di tutti i castellani ai concittadini che sono stati contagiati e sono naturalmente sotto stretta osservazione da parte delle autorità sanitarie.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa