Pd Empolese Valdelsa dona visiere per l'ospedale e igienizzanti per medici del territorio

“Volevamo anche noi dare un contributo di solidarietà e riconoscenza al mondo della Sanità che in questi mesi ha confermato ancora una volta l'enorme patrimonio di professionalità e umanità su cui il nostro Paese può contare”.

Esordisce così il segretario del PD del'Empolese Valdelsa Jacopo Mazzantini, che poi prosegue: “Per questa straordinaria compagine di donne e di uomini vale certamente il paragone con il tempo di guerra: i turni massacranti, il richiamo di chi già era in pensione, la dedizione estrema fino al sacrificio della propria vita testimoniano più di ogni altra cosa questa vicenda drammatica e al tempo stesso la generosità assoluta dei nostri operatori sanitari. In questi casi, la gratitudine deve andare oltre le parole e la retorica, traducendosi in comportamenti concreti.

Per questo motivo ci siamo informati per capire che cosa servisse maggiormente per poi acquistare cento visiere per l'ospedale San Giuseppe di Empoli, da destinare soprattutto agli operatori sanitari che lavorano presso i reparti dove sono ricoverati i pazienti affetti da coronavirus e un kit di gel e spray igienizzanti per i centoquaranta medici e pediatri di famiglia dell'Empolese Valdelsa.

Tutti prodotti acquistati presso aziende locali e da loro realizzati sul territorio.

Ci tengo a ringraziare il consigliere regionale Enrico Sostegni, che ha fatto da tramite con l'ospedale e la direzione di presidio per la preziosa collaborazione e poi tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali, i parlamentari e gli iscritti del Pd degli undici Comuni, perché il Partito democratico dell'Empolese Valdelsa, venuto meno il finanziamento pubblico, si regge ormai da anni solo sul versamento di una quota della indennità mensile dei primi e sul tesseramento dei secondi. Solo grazie a loro abbiamo potuto permetterci questo sforzo economico, per noi significativo, lasciando le risorse sul territorio e mandando il nostro messaggio di gratitudine alla medicina ospedaliera e territoriale, a questo connubio complementare che sta facendo la differenza, con presidi e unità speciali che rappresentano un valore aggiunto rispetto ad altri assetti sanitari regionali e che soprattutto in questa fase ha dimostrato l'importanza di un sistema così integrato”.

Le visiere destinate all’ospedale sono già state consegnate questa mattina. Per medici e pediatri di famiglia tra oggi e domani saranno consegnati i kit alle rispettive AFT.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa