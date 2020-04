Cane incastrato in una tubazione, liberato dai vigili del fuoco

Un cane meticcio di nome Genny oggi, 22 aprile, ha ben pensato di infilarsi in una tubazione per restarci incastrato. L'episodio è avvenuto a Peccioli intorno alle 17. Qui in via del Molino è stato richiesto il soccorso dei vigili del fuoco per disincastrare il cagnolino dalla tubazione dove era finito. Il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Pontedera ha individuato il punto dove l'animale era incastrato e ha proceduto a scavare il terreno fino ad arrivare al condotto ed estrarre il cane per riconsegnarlo al legittimo proprietario.

