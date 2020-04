Producono mascherine in condizioni igienico-sanitarie: chiusa per 5 giorni azienda del Senese

La Guardia di Finanza in Val di Chiana, incrociando i dati provenienti dalla locale Prefettura con quelli dalle varie banche dati in uso al Corpo, ha eseguito un accesso presso un’azienda operante nel settore dell’abbigliamento, che in questa fase emergenziale si è convertita alla produzione di mascherine.

I finanzieri all’atto dell’accesso nei locali aziendali hanno da subito constatato una situazione preoccupante, in quanto i presidi di sicurezza, non erano per niente assicurati e non sussistevano le minime condizioni igienico-sanitarie per la produzione e confezionamento delle protezioni.

I locali aziendali erano alquanto maleodoranti, causa una cattiva aereazione, il personale intento a lavorare era privo di dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti). Constatato ciò i finanzieri hanno sanzionato l'attività e disposo la chiusura per 5 giorni.

Nei confronti del titolare saranno svolte ulteriori e più approfondite indagini volte a determinare la regolarità dei lavoratori presenti tutti di etnia cinese e le relative condizioni di lavoro.