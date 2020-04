Spaccio in Valdinievole, arrestato ventenne: si 'riforniva' a Fucecchio

I carabinieri di Ponte Buggianese hanno arrestato un ventenne di Montecatini Terme per spaccio di droga. Seguito da almeno diciotto mesi per la sua attività nelle vicinanze di alcuni parchi della Valdinievole, è stato fermato a Ponte Buggianese con 40 grammi di hashish. Stando ai militari, il ventenne era solito rifornirsi di droga a Fucecchio per poi rivenderla in territorio pistoiese. Il giovane è ora agli arresti domiciliari.

Tutte le notizie di Fucecchio



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00