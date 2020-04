Spaccia alla stazione, poi cerca di scappare su un treno: inseguito e arrestato

Un pusher è fuggito dalla polizia, ha provato a chiudersi nel bagno di un treno per Pistoia ma è stato fermato e arrestato. Il fatto è avvenuto alla stazione di Firenze Rifredi e in manette è finito un 26enne di origini nigeriane.

La polizia ha seguito un gruppo di sei persone, conosciute come consumatori di stupefacenti, da via Vasco De Gama a Firenze fino al binario 6 della stazione. Lì è entrato in azione il 26enne, che ha consegnato a uno dei sei una dose di eroina in cambio di 50 euro. La scena si è ripetuta poco dopo anche con gli altri membri del gruppetto.

I poliziotti sono subito intervenuti: i 'clienti' si sono allontanati, mentre il pusher, sorpreso all’opera, è saltato al volo su un treno regionale di passaggio. Le portiere del convoglio si sono richiuse rapidamente, ma uno degli agenti è riuscito a salire a bordo.Ne è nato subito dopo un inseguimento attraverso le carrozze fino a quando il fuggitivo ha tentato di chiudersi dentro un bagno del treno, ma il poliziotto glielo ha impedito e entrambi sono finiti a terra.

I pochi viaggiatori, sbigottiti, sono passati all'azione: alcuni, tra i quali anche una guardia giurata, si sono lanciati nella mischia, dando man forte al poliziotto, ed altri hanno invece chiamato i rinforzi al 113. Lo spacciatore non ha avuto scampo e si è ritrovato in manette con l’accusa di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.