Vitello cade nel lago di Santa Luce, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco, con il supporto di specialisti Spello alpinistico fluviale SAF,sono intervenuti nel Lago di Santa luce per un soccorso animale. Un piccolo vitello accaduto all’interno della chiusa del lago di Santa luce ed era in difficoltà. Personale con un gommone insieme ad un veterinario hanno raggiunto l’animale che dopo essere stato sedato è stato recuperato e portato a terra in buone condizioni anche se spaventato.

