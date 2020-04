15.000 Euro dalla Fondazione Pisa per i buoni spesa

Buoni spesa per famiglie in difficoltà a seguito dell'emergenza Coronavirus: 15.000 Euro dalla Fondazione Pisa al Comune di Vicopisano a integrazione della cifra messa a disposizione dal Governo.

"Ringrazio profondamente, a nome dell'Amministrazione Comunale _ dice il Sindaco Matteo Ferrucci _ la Fondazione Pisa per averci donato 15.000 Euro da impiegare in buoni spesa alimentari da destinare alle famiglie in disagio socio-economico in conseguenza della pandemia.

Un nuovo, concreto segno di attenzione alle persone in difficoltà che mette in luce, ancora una volta, la forte vocazione sociale della Fondazione."

"Grazie a questo contributo, espressione di sensibilità e generosità, che si aggiunge alla cospicua cifra arrivata dal Governo _ conclude il Sindaco Ferrucci _ potremo rafforzare il nostro intervento a favore delle persone che hanno bisogno di sostegno nel nostro territorio, in questo periodo particolarmente grave e duro da affrontare."

Tutte le informazioni e la modulistica su come ottenere i buoni spesa, oltre a una breve presentazione che ne spiega la procedura, sono disponibili a questo link: www.viconet.it/comune/SoccorsoAlimentareCOVID19

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio Stampa