Complimenti a Alessandro Maffei di San Romano, laureato in giurisprudenza

Con una tesi in Procedura penale dal titolo “Profili strutturali e disciplina della durata delle indagini preliminari”, relatore il Prof. Enrico Marzaduri, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, in via telematica, Alessandro Maffei di San Romano (Montopoli in Val d'Arno).

Auguri al neo dottore da parte del babbo, della mamma, dei parenti e degli amici.