Bando affitti Empolese Valdelsa in pubblicazione: questo e altri aggiornamenti dal sindaco Falorni

Taglio del 50% su Cosap e imposta di pubblicità. Lo ha annunciato il Sindaco, Alessio Falorni, nella diretta “social” di ieri sera, aggiungendo che sono in fase di valutazione ulteriori misure che possano andare incontro ai commercianti, uno dei settori che maggiormente stanno subendo i contraccolpi negativi di questa pandemia. Nel corso della serata, è stato affrontato anche il tema della scuola, approfondito in collegamento telefonico con Simona Rossetti, Sindaco di Cerreto Guidi e delegato per l’Istruzione nell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

SCUOLA – “Si ritornerà a scuola quando saremo in condizioni di piena sicurezza. Le indicazioni dei sanitari devono essere alla base di ogni nostra scelta”. Questo il punto di partenza del ragionamento di Rossetti, che ha riferito anche in merito all’importante lavoro svolto dagli assessori alla scuola degli undici Comuni nell’ambito della conferenza zonale per l’istruzione. Rossetti ha anticipato, a questo riguardo, che il ministero dovrà in primo luogo adottare alcune “linee guida” sul numero di studenti per classe, sulle metodologie di insegnamento, sull’assunzione di nuovo personale, sulla diversificazione delle soluzioni in base ai differenti livelli di istruzione, poiché è ovvio che il distanziamento sociale è più facile da far rispettare a studenti delle superiori rispetto ai bambini delle elementari (“non possiamo improvvisare progetti con bambini per i quali il distanziamento sociale non è praticabile”). Rossetti ha aggiunto, pertanto, che “dobbiamo ripensare a un nuovo sistema scuola”, sanificando gli spazi, decidere l’ampiezza delle aule, rimodulare l’offerta educativa, effettuare lo screening a tutto il personale scolastico.

COMMERCIO – Il Sindaco ha ricordato che insieme alla Giunta “stiamo cercando di capire quali imposte possiamo togliere da questo settore, sicuramente tra i più colpiti dalla crisi”. Ha quindi anticipato una diminuzione del 50% su Cosap e imposta di pubblicità a tutte le attività commerciali, e valutando una riduzione delle tariffe e dell’IMU. Il Sindaco ha ricordato una importante ordinanza del presidente della Regione che consente di poter effettuare il cibo da asporto ai ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Ricorda che l’asporto deve essere fatto su appuntamento, all’interno del solito Comune. Le persone che ritirano i cibi devono stare al di fuori dai locali evitando assembramenti. Ha annunciato infine che dal 4 maggio ripartiranno i mercati alimentari. Stiamo lavorando per riaprire i mercati in sicurezza.

BILANCIO COMUNALE - Il Sindaco si è soffermato sul lavoro attualmente in corso per individuare un punto di equilibrio all’interno delle finanze locali: andare incontro alle famiglie e ai soggetti alleggendo il peso fiscale, e non far mancare risorse per non ridurre servizi essenziali. Ricorda 3 miliardi e mezzo che sono previsti nel decreto di aprile per compensare le minori entrate comunali.

BANDO FONDO AFFITTI – Sarà pubblicato oggi.

CONTROLLI – La Polizia Municipale ha controllato oggi 274 persone, 264 attività, otto sanzioni effettuate.

SITUAZIONE CONTAGI - Sono aumentati i contagiati a livello nazionale. Toscana situazione migliore. Empolese Valdelsa: tre casi positivi in più, uno a Empoli, uno a Montelupo Fiorentino, uno a Montespertoli. Il Sindaco ha inviato un abbraccio a tutte le persone di Castelfiorentino che sono risultate positive, alcune delle quali le sentite anche telefonicamente.

SCREENING RSA – Tutti negativi alla EMD Ciapetti della Pieve. Un caso è dubbio e per motivi precauzionali la persona è stata messa in isolamento

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa