Il Carnevale sulle Due Rive dona mille euro al Comune di Vinci per l'emergenza Covid-19

In questo momento di difficoltà che ha cambiato il modo di vivere di tutti noi, il Comitato Carnevale Sulle Due Rive ha deciso di fare la sua parte donando la somma di mille euro sul conto corrente che il Comune di Vinci ha aperto per "l'emergenza coronavirus". Ci auguriamo di cuore che la situazione possa al più presto migliorare per poterci nuovamente incontrare alle sfilate del carnevale.

Fonte: Comitato Carnevale sulle Due Rive