Tre ospiti della RSA di Gambassi negativi al Covid-19, quindi trasferiti in altre strutture, ma poi risultati positivi ad un secondo tampone. Dopo i due casi portati nella RSA Le Vele di Fucecchio, oggi la notizia che un terzo ospite, trasferito alla RSA Chiarugi di Empoli l'11 aprile scorso, è risultato anch'esso positivo il 21 aprile.

L'ammissione della persona sarebbe stata ritenuta priva di rischi, tanto che non è stato ritenuto necessario predisporre misure di isolamento: l'ospite non è stato quindi trasferito nel 'piano Covid' della struttura, il quarto, quello in cui sono stati isolati i pazienti positivi con tutte le misure del caso, ma con gli ospiti di cui si era già accertato la negatività. Adesso, però, tutti i 120 anziani della struttura e gli operatori dovranno sottoporsi nuovamente ad un test: si dovrà attendere i risultati per capire la gravità della situazione. La notizia del caso positivo è stata confermata dalla struttura e dall'Asl Toscana Centro.

L'RSA empolese, che ad oggi contava 11 casi positivi al Covid-19 e due decessi, si era immediatamente adoperata per limitare la massimo al diffusione del virus, prendendo tutte le misure necessarie: i tamponi erano stati fatti a personale e ospiti, si era creato un 'piano Covid' per isolare i positivi e erano state prese con scrupolo le dovute misure igienico-sanitarie. Gli ultimi tamponi erano tutti negativi. Il rischio, però, è venuto dal di fuori, da una struttura che aveva avuto decessi ed evidenti criticità, che aveva 32 ospiti contagiati su 35, per poi scoprire che i tre non infetti sono poi risultati positivi al secondo tampone.

Sui motivi di questi 'finti negativi' al momento non c'è ancora una spiegazione ufficiale. L'Asl, contattata da gonews.it, ha spiegato che "quando gli ospiti sono stati trasferiti avevano un tampone negativo e sono stati trasferiti per garantire loro la migliore sicurezza". gonews.it ha visionato un documento del secondo tampone sull'anziana portata a Empoli che risulterebbe positivo. L'ospite, provenendo da una struttura a rischio, doveva essere sottoposta a due tamponi nel giro di 24 ore, come prevedono le direttive. Il primo, fatto il 10 aprile, è risultato negativo l'11 aprile, ma il secondo, fatto l'11 aprile è risultato positivo. Perché allora non è stata trasferita in un reparto Covid? L'Asl, contattata al riguardo, ha così commentato: "La situazione è stata gestita e monitorata adottando adeguate procedure come da disposizioni".

Sull'argomento è intervenuta anche la FP Cgil Firenze informata della situazione: "Confermiamo il caso positivo Covid-19 alla Chiarugi e che il caso riguarda uno degli sopiti di Gambassi. Sull'accaduto abbiamo chiesto urgenti chiarimenti e stiamo vigilando sul risultato dei tamponi. Da tempo abbiamo detto che questo modello è stato superato. Chi esce da strutture sanitarie non può trovare spazio nella Rsa, servono strutture ad hoc per persone in attesa di risultato. Vogliamo capire come è successa una cosa del genere a tutela dei lavoratori, degli ospiti e delle famiglie".

